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Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»

17:34, 02.04.2020
Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Олег Тиньков уйдет с поста председателя правления «Тинькофф Банка» в течение ближайших нескольких недель.

Он передаст свои акции в семейный траст. Это позволит ему полностью заняться своим здоровьем, пишет РБК со ссылкой на официальное заявление.

Отмечается, что переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года.

Ранее Тиньков рассказал, что ему поставили диагноз «острая форма лейкемии» и он прошел несколько курсов химиотерапии. Он объявил о своей болезни после того, как стало известно, что за подачу ложных налоговых сведений в США ему грозит до шести лет тюрьмы.

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