Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Олег Тиньков уйдет с поста председателя правления «Тинькофф Банка» в течение ближайших нескольких недель.

Он передаст свои акции в семейный траст. Это позволит ему полностью заняться своим здоровьем, пишет РБК со ссылкой на официальное заявление.



Отмечается, что переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года.



Ранее Тиньков рассказал, что ему поставили диагноз «острая форма лейкемии» и он прошел несколько курсов химиотерапии. Он объявил о своей болезни после того, как стало известно, что за подачу ложных налоговых сведений в США ему грозит до шести лет тюрьмы.