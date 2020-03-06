Олег Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии

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Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что ему поставили диагноз «острая форма лейкемии» и он прошел несколько курсов химиотерапии.

По его словам, болезнь ему диагностировали еще в октябре прошлого года.

«В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии», — передает «РИА Новости» заявление бизнесмена.

Он объявил о своей болезни после того, как стало известно, что за подачу ложных налоговых сведений в США ему грозит до шести лет тюрьмы.

«Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят», — отметил Тиньков.