Самарская компания построит крытый футбольный манеж в Уфе за 577 млн рублей

Строительством первого государственного крытого футбольного манежа в Уфе займется компания из Самары «Стройнефть». На прошедшем аукционе их предложение оказалось наиболее выгодным среди всех заявок.

Самарская фирма снизила итоговую сумму до 577,1 млн рублей при начальной цене лота в 591,9 млн рублей. В аукционе также участвовали две уфимские компании «Су-10» и «Строительное управление №1».

450 миллионов рублей на строительство манежа потратят из федерального бюджета по программе «Спорт — норма жизни». Остальная сумма будет получена из других источников. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2020 года.

Общая площадь объекта составит 6,5 тыс. квадратных метров, из них около 6 тыс. займет футбольное поле. Также в здании предусмотрены раздевалки с душевыми, тренерская комната и медпункт. Ожидается, что он будет построен на улице Комарова рядом со стадионом «Нефтяник».

Ранее в интервью «Реальному времени» идею строительства крытого футбольного манежа в Башкортостане поддержал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.