Скидки по картам Банка «Аверс» на АЗС ТАИФ-НК

Фото: Ринат Назметдинов

Держатели карт Банка «Аверс» могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида топлива на АЗС сети ТАИФ-НК, «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях ГК ТАИФ и распространяются на все карты Банка «Аверс».

Также все держатели карт Банка «Аверс» могут снимать наличные без процентов в банкоматах любого банка на территории России. Кроме того, клиенты Банка могут бесплатно подключиться к мобильному приложению «Аверс ONLINE» и дистанционно совершать платежи и переводы с дополнительной защитой 3D-secure при онлайн-покупках.

Оформить карту и получить подробную информацию можно в офисах Банка, а также по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно).



Акция «Командная игра» проводится с 10.06.2020 по 09.09.2020 г. При оплате любого вида топлива банковской картой, эмитированной ООО Банк «Аверс», покупателю предоставляется скидка 5%. Организатор акции: ООО «ТАИФ-НК АЗС». С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте.

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