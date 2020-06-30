Эксперт: «Рубину» отступать некуда, но «Уфа» не проиграет — это точно»

Российский тренер и эксперт по РПЛ Валерий Непомнящий дал свой прогноз на матч 25-го тура РПЛ между «Уфой» и казанским «Рубином». По его словам, команда Леонида Слуцкого серьезно прибавила, но победить в Уфе ей не удастся.

«Не могу никому отдать предпочтение, но «Рубину» отступать некуда, а «Уфа» на своем поле мало кому проигрывает, и в этом матче она нацелена набрать очки. В игре команды Слуцкого есть подвижки. В последнем матче «Рубина» я увидел серьезные проблески.

«Уфа» — это команда, которая не теряет того, что ей принадлежит. Против «Рубина» «Уфа» не проиграет — это точно, но все же поставлю на ничью. Для обеих команд это будет неплохим результатом», — считает Непомнящий.

Ранее футболисты и персонал «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус. В следующем туре уфимский клуб встречается с казанским «Рубином». На эту игру на продажу будет выставлено лишь 300 билетов.

Встреча между «Уфой» и «Рубином» состоится завтра, 1 июля в столице Башкортостана.