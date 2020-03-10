В Казани предложили ввести проекты типовых домов для исторической части города

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина предложила ввести проекты типовых домов для исторической части города в рамках третьего этапа разработки концепции «Центр Казани — устойчивое развитие». Об этом она сообщила на заседании рабочей группы по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения города.

«Не у всех жителей есть финансовая возможность заказывать проекты у архитектурных мастерских», — отметила Тухватуллина.

Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал инициативу и поручил сделать несколько предложений на выбор собственников жилых домов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее на заседании в исполкоме города обсудили возможный эффект от принятия концепции развития исторического поселения Казани. После одобрения концепции, работа над которой уже вступила в завершающую фазу, будет решена проблема управления застройкой в историческом центре, в частности, будут внесены изменения в правовые документы. Подробности — в материале «Реального времени».