В Кремле анонсировали новое обращение Путина к россиянам накануне Общероссийского голосования

Президент России Владимир Путин выступит сегодня, 30 июня, с очередным телеобращением к россиянам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что обращение главы государства запланировано примерно в 14.00 по мск, пишут «Ведомости».

Президент России Владимир Путин в очередной раз выступал с обращением к россиянам 23 июня. «Реальное время» вело прямую трансляцию обращения главы государства.



Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин вновь обратится к россиянам в связи с Общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. По их данным, в обращении он может рассказать о важности поправок, вынесенных на голосование, дать им свою интерпретацию.

