В Кремле анонсировали новое обращение Путина по поводу голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.

По данным источников РБК, в Кремле готовят новое обращение главы государства к россиянам. Оно касается поправок в основной документ страны.



Предполагается, что в обращении Путин может рассказать о важности поправок, вынесенных на голосование, дать им свою интерпретацию.

Помимо этого ожидается, что глава государства призовет проголосовать тех, кто этого еще не сделал.

23 июня президент России Владимир Путин в очередной раз выступил с обращение к россиянам. Реальное время» вело прямую трансляцию обращения главы государства.

