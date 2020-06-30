Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии Игнатьева из-за отсутствия ответчиков

Верховный суд РФ сегодня отложил на 9 июля рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину.

Это связано с тем, что в суд не явились представители заявителя и ответчика, пишет «Интерфакс».

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Владимира Путина в конце мая. Он решил оспорить указ президента России о его отставке с поста главы региона. В это же время стало известно о госпитализации Игнатьева в медцентр имени Алмазова в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. 18 июня Михаил Игнатьев скончался.

