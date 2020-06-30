Cirque du Soleil оказался на грани банкротства из-за коронавируса

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от банкротства.

Сейчас компания подготовила план реструктуризации. Согласно ему, нынешние владельцы вложат $300 млн в перезапуск ее деятельности. Из этой суммы 15 млн будет выделено на поддержку сотрудников цирка.

Из-за вынужденного прекращения выступлений в связи с коронавирусом, Cirque du Soleil вынуждена уволить 3 480 человек (почти 90% персонала), но по мере возобновления шоу большинство из них планируется нанять обратно, следует из заявления компании.

Последний раз цирк был с гастролями в Казани в декабре прошлого года. Тогда компания показала шоу на льду.

«Реальное время» ранее рассказывало историю основателя Cirque du Soleil.

