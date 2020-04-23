Четверть казанцев стали больше тратить на самоизоляции

Фото: Илья Репин

У 49% жителей Казани сократился доход

Аналитическая служба «Райффайзенбанка» провела исследование о том, как изменилась структура доходов и расходов россиян в период самоизоляции. С момента, когда большая часть страны вынуждена была осесть дома, прошел почти месяц, и за это время многое изменилось.

Отдельные данные по Казани показывают, что у 49% казанцев снизились доходы. Но эта цифра выглядит не так драматично, как, например, в Уфе (62%) или Нижегородской области (60%). Вызывает некоторый оптимизм, что почти столько же жителей Казани — 47% респондентов — утверждают, что их доходы почти не изменились.

40% казанцев, у которых сократился доход, назвали в качестве причины увольнение или уход в неоплачиваемый отпуск. К сожалению, не все предприятия смогли себе позволить сохранить штат в условиях полной остановки бизнеса. На втором месте — около 10% опрошенных — вариант ответа «Уволился. Ищу новую работу».

К сожалению, не все предприятия смогли себе позволить сохранить штат в условиях полной остановки бизнеса. Фото Рината Назметдинова

Почти половина жителей столицы Татарстана планируют найти дополнительную работу, чтобы увеличить свой доход. 26% живут сейчас на сбережения и ищут новую работу, а 12% проходят обучение, чтобы получить новую профессию. Благо онлайн-курсов сейчас в доступе предостаточно.

38% горожан отметили, что режим самоизоляции заставил их меньше тратить. На прежнем уровне траты сохранились у 35%, а вот 25% казанцев признались в том, что тратить стали больше.

Россияне стали больше копить

Напомним, на днях было опубликовано исследование компании «Сбербанк — страхование жизни» о том, насколько россияне склонны откладывать часть своих доходов «на черный день». Выяснилось, что в начале апреля 2020 года таких опрошенных было 35%, в то время как год назад их было всего 27%.

Трагически — на целых 88% — упало количество тех, кто в течение года копит на путешествия. Фото Максима Платонова

Характерно, что по сравнению с прошлым годом сильно поменялись цели накоплений: на случай болезней, потери работы и прочих несчастных случаев копят деньги уже 52% (данные по «коронавирусным» изменениям в структуре расходов говорят о том, что четверти казанцев это очень пригодилось). Вторая по популярности цель накоплений — помощь детям (31% респондентов). Инвестировать накопления и получить доход планируют 23% участников, а на старость откладывают всего 19%. Трагически — на целых 88% — упало количество тех, кто в течение года копит на путешествия. Таких оптимистов среди опрошенных в 37 российских городах всего 2%. Правда, опрос проводился в апреле, в разгар пандемии, так что, возможно, на ответы повлиял и психологический фактор: какие уж тут путешествия.



Людмила Губаева