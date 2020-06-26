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В приложении госуслуг Татарстана появился новый способ оплаты

21:31, 26.06.2020
В приложении госуслуг Татарстана появился новый способ оплаты
Фото: digital.tatarstan.ru

В приложении «Услуги РТ» появился новый способ оплаты. Так, для пользователей IOS добавили Apple Pay.

В приложении госуслуг Татарстана жители республики могут записаться к врачу, оплатить штрафы, услуги ЖКХ, записаться на прием в МФЦ или проверить оценки детей.

Также в приложении есть раздел «Выплаты семьям с детьми», в котором содержится подробная информация о президентских мерах поддержки семей в период пандемии COVID-19, передает пресс-служба Минцифры РТ.

В мае сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет стал самым востребованным на портале госуслуг.

ТехнологииОбществоВласть Татарстан
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