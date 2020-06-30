В Башкирии водитель без прав опрокинул автомобиль в реку

Фото: @gibdd_rb

В Башкирии легковушка, за рулем которой находился водитель без прав, оказалась в реке. Пострадали два человека.

Как рассказали в ГИБДД республики, авария произошла в Благоварском районе около 5 часов вечера на 1 км автодороги Кашкалаши — Шарлык — Янышево. По предварительным данным, 35-летний местный житель без прав за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением. В результате машина оказалась в кювете, откуда опрокинулась в местную реку Уза.

Пострадали водитель и его 33-летняя пассажирка. Инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее на видео попала авария возле озера Лебяжье. Очевидцы сняли, как лихач на BMW, не справившись с управлением, зацепил сначала несколько автомобилей на своей полосе, а затем выскочил на встречную полосу, где автомобиль развернуло.

