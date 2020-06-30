В Казани сняли на видео аварию у Лебяжья, где лихач разбил несколько авто

Фото: Пиксабей

На видео попала авария возле озера Лебяжье. Очевидцы засняли, как лихач на BMW не справившись с управлением, зацепил сначала несколько автомобилей на своей полосе, а затем выскочил на встречную полосу, где автомобиль развернуло.

В аварии были повреждены не менее трех автомобилей. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Отметим, что на данном участке действует скоростной режим 40 км/ч.

Ранее в Татарстане водитель автомобиль Volkswagen погиб после съезда в кювет. 33-летний водитель автомобиля, превысив скорость, не справился с управлением после превышения скорости.

