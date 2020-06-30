В Казани за лжетеракт осужден уроженец Минска

2 года колонии строгого режима получил за один телефонный звонок в Казани 27-летний уроженец Минска Петр Сергейчик. В Советском райсуде Казани он полностью признал вину в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Его дело рассмотрено в особом порядке, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Согласно приговору, 1 января 2020 года Сергейчик позвонил на номер «112» и рассказал о готовящемся взрыве в продуктовом магазине на проспекте Победы, а далее у этого магазина наблюдал за работой спецслужб. Лжетеррориста вычислили быстро, и тут оказалось — у него за плечами уже есть непогашенная судимость за грабеж, поэтому новое преступление суд расценил как рецидив.

Приговор пока не вступил в силу.