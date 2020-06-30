В Татарстане произошел взрывной рост детских инфекций

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В Татарстане в 2019 году заболеваемость коклюшем выросла на 331% по сравнению с 2018-м. Инфекцией в 2019 году переболели 418 человек, тогда как в 2018-м — 97. Предыдущий скачок — до 372 заболевших — был зарегистрирован в 2016 году, в последующие 2 года показатели были намного ниже: 63 в 2017-м и 97 в 2018-м.

Еще более резкий рост в 2019-м по отношению к предыдущему году наблюдался в отношении заболеваемости гемофильными инфекциями — распространенными в основном среди детей острыми инфекционные болезнями, которые вызывает гемофильная палочка. Они поражают органы дыхания, центральную нервную систему и вызывают возникновение гнойных очагов в различных органах. Если в 2018 году гемофильными инфекциями в Татарстане заболели два человека, то в 2019-м — девять. В абсолютных цифрах — вроде бы ничего страшного, а вот если оценить рост, не может не возникнуть вопрос — почему? Ведь 3 года инфекция, что называется, не поднимала голову.

Существенный — более чем в два раза — скачок наблюдается в 2019-м и по заболеваемости вирусными лихорадками, передаваемыми членистоногими, и вирусными геморрагическими лихорадками с почечным синдромом: с 551 случая до 1 113 и с 512 до 1 107. Учитывая тяжесть последствий (поражение органов вплоть до инвалидизации, а то и смертельный исход) вкупе с тем, что, в отличие от многих инфекций, для этого вида заболеваний вакцины еще не изобрели, невольно задаешься вопросом, что в 2019-м пошло не так.

Разбушевались в прошлом году также шигеллез (бактериальная дизентерия) — 67 случаев против 41 в 2018-м и клещевой бореллиоз (болезнь Лайма) — 51 против 35.

Подробнее о том, как антипрививочное движение привело к взрывному росту детских инфекций в Татарстане читайте в материале «Реального времени».

