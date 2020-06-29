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Представлен новый мяч РПЛ на следующий сезон

18:01, 29.06.2020
Представлен новый мяч РПЛ на следующий сезон
Фото: vk.com/ufafc

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с компанией Nike представили новый мяч, с которым команды будут играть в следующем сезоне РПЛ.

«Мяч Nike Flight стал результатом изучения повышения стабильности полетов футбольного мяча, которое велось лабораторией инноваций Nike на протяжении восьми лет», — говорится в заявлении лиги.

Фото: premierliga.ru

В испытаниях мяча приняли участие более 800 профессиональных атлетов. Также новый снаряд прошел тысячи часов тестирования в лаборатории.

Сообщается, что Nike Flight имеет единую конструкцию из четырех панелей, благодаря чему удалось сократить на 40% количество жестких швов.

Заказать новый мяч можно начиная с 29 июня на сайте производителя либо с 15 июля в официальных точках продажи РПЛ.

СпортФутболОбщество
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