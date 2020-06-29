Представлен новый мяч РПЛ на следующий сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с компанией Nike представили новый мяч, с которым команды будут играть в следующем сезоне РПЛ.
«Мяч Nike Flight стал результатом изучения повышения стабильности полетов футбольного мяча, которое велось лабораторией инноваций Nike на протяжении восьми лет», — говорится в заявлении лиги.
В испытаниях мяча приняли участие более 800 профессиональных атлетов. Также новый снаряд прошел тысячи часов тестирования в лаборатории.
Сообщается, что Nike Flight имеет единую конструкцию из четырех панелей, благодаря чему удалось сократить на 40% количество жестких швов.
Заказать новый мяч можно начиная с 29 июня на сайте производителя либо с 15 июля в официальных точках продажи РПЛ.СпортФутболОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым