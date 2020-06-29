«Тебя ждет фантастическое будущее». Радимов поддержал тренера «Уфы» Евсеева

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поддержал главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева. По его словам, специалиста ждет фантастическое будущее.

«Бывает, оглянусь — и сам себе завидую, какие люди меня окружают! В этом смысле я везунчик на хороших и настоящих людей. Дружище! Я уверен, что с твоей силой духа, с твоим талантом тебя ждет фантастическое будущее! Потому что уже в настоящем ты показываешь, что в тренеры ты пришел неслучайно и надолго!» — написал Радимов в «Инстаграме».

Евсеев работает главным тренером «Уфы» с конца марта прошлого года, он сменил на этом посту Дмитрия Кириченко. В нынешнем сезоне уфимцы после 24 туров набрали 31 очко и идут на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Тренер «Уфы» стал одним из самых заметных людей из мира российского футбола во время самоизоляции. Евсеев открыл страничку в «Инстаграме», где ежедневно размещал интересные посты. О том, как рулевой уфимцев вел свой аккаунт, можно почитать подробнее в материале «Реального времени».