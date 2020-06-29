«Прощай, любимый клуб». Четверик попрощался с «КАМАЗом»

Бывший тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик больше не будет работать на посту советника президента челнинского клуба. Об этом сообщил сам специалист.

Он опубликовал на своей странице в социальных сетях фото уведомления о прекращении срочного трудового договора.

«Ну вот и все, прощай, мой любимый клуб! Так и не удалось помочь тому, что когда-то создал, а так хотелось!» — написал тренер.

62-летний Четверик — легенда «КАМАЗа». Под его руководством челнинский клуб выступал в Высшем дивизионе страны и играл в еврокубках.

Ранее в «Реальном времени» выходило большое интервью с легендарным тренером.