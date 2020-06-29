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Прокуратура потребовала от властей усилить борьбу с борщевиком в центре Казани

16:25, 29.06.2020 1
Прокуратура потребовала от властей усилить борьбу с борщевиком в центре Казани
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Прокуратура Вахитовского района Казани потребовала от местных властей усилить борьбу с борщевиком в центре города.

Так, надзорное ведомство обнаружило на поднадзорной территории заросли борщевика. Ядовитое растение активно произрастает на заброшенных землях, в садоводческих товариществах, на откосах мелиоративных каналов и обочинах дорог, а площадь засоренной борщевиком территории составила более 10 тыс. кв. метров.

Как отметили в ведомстве, распространение борщевика вблизи крупнейшей лесопарковой зоны Вахитовского района создает риск для жизни и здоровья гостей и жителей столицы.

В результате проверки прокуратура внесла в адрес главы администрации Вахитовского и Приволжского районов представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Этим летом стало больше сообщений о новых очагах разрастания борщевика. И если ранее заявки поступали из сельхозугодий и с дач, то в этом году все чаще в «Народный контроль» обращаются горожане — жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска. В ситуации разбиралось «Реальное время».

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:42
    Какой позор в Третьей столице России! И претендента региональной столицы! В то время, как мы мечтаем о бесплатном Интернете и отмене транспортного налога.
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