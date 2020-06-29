Прокуратура потребовала от властей усилить борьбу с борщевиком в центре Казани

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Прокуратура Вахитовского района Казани потребовала от местных властей усилить борьбу с борщевиком в центре города.

Так, надзорное ведомство обнаружило на поднадзорной территории заросли борщевика. Ядовитое растение активно произрастает на заброшенных землях, в садоводческих товариществах, на откосах мелиоративных каналов и обочинах дорог, а площадь засоренной борщевиком территории составила более 10 тыс. кв. метров.



Как отметили в ведомстве, распространение борщевика вблизи крупнейшей лесопарковой зоны Вахитовского района создает риск для жизни и здоровья гостей и жителей столицы.



В результате проверки прокуратура внесла в адрес главы администрации Вахитовского и Приволжского районов представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Этим летом стало больше сообщений о новых очагах разрастания борщевика. И если ранее заявки поступали из сельхозугодий и с дач, то в этом году все чаще в «Народный контроль» обращаются горожане — жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска. В ситуации разбиралось «Реальное время».

