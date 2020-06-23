Татарстан заполонили ядовитые заросли борщевика: кто должен с ними бороться?

Фото: Тимур Рахматуллин

«Народный контроль» заполнен жалобами на заросли борщевика

Этим летом тревожных сообщений о новых очагах разрастания борщевика становится все больше и больше. И если до сих пор основными зонами его распространения становились сельхозугодья и дачи, то сейчас все больше сигналов поступает из городов: разные районы Казани, Зеленодольска, Нижнекамска, Набережных Челнов охвачены буйными зарослями растения, которое, по сути, ядовито и опасно для здоровья человека. В Казани, судя по записям в «Народном контроле», заросли зафиксированы в Ново-Савиновском, Московском, Приволжском, Кировском, Авиастроительном районах.

Там же, в системе «Народный контроль», заявки переназначаются администрациям соответствующих районов городов. По нескольким заявкам есть сообщения о том, что заросли скошены.

Чем же опасен борщевик? В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан «Реальному времени» рассказали, что в соке этого растения содержатся вещества фурокумарины — если дотронуться до борщевика, а потом непродолжительное время побыть под солнцем, то на коже появится сильный фотохимический ожог. Мало того что он очень болезненный, так еще и оставляет после себя следы — у многих шрамы от таких ожогов не проходят и спустя несколько лет. Токсичны и эфирные масла, выделяемые растением: при вдыхании они могут вызвать отравление.

Кроме всего прочего, борщевик очень сложно вывести: он стремительно разрастается, занимая все новые и новые территории.

«Никакой специализированной организации по борьбе с этим растением в Татарстане нет»

Гузель Хусаинова, начальник отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ, рассказала «Реальному времени», что в компетенцию контроля ФГБУ входят в основном земли сельскохозяйственного назначения, но ведется учет борщевика и вдоль дорог, вблизи водоемов, на территориях сельских поселений. Борщевик Сосновского в 2019 году был выявлен в 28 районах республики. С мая 2020 года идет новое обследование, пока оно еще не закончено. Но, по полученным данным, наблюдается тенденция увеличения площадей, засоренных борщевиком.

На вопрос о том, куда же обращаться, заметив заросли борщевика, Гузель Хусаинова развела руками:

— Никакой специализированной организации по борьбе с этим растением в Татарстане нет. Финансирование под эту задачу не предусмотрено: ни в сельском хозяйстве, ни в местном самоуправлении. Россельхозцентр по РТ уполномочен только вести статистику и выявлять очаги.

Таким образом, выходит, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Защитный костюм и неустанная обработка

В рекомендациях Россельхозцентра о мерах по борьбе с борщевиком Сосновского подробно описаны мероприятия по его истреблению. На первый взгляд выглядят они угрожающе.

На территориях населенных пунктов борщевик нужно скашивать и выкапывать, причем одного раза не хватает: это нужно делать регулярно. Точка роста борщевика находится на глубине 3—7 см, поэтому глубина обработки должна быть не менее 10 см.

На территориях отвода дорог к скашиванию может добавляться обработка гербицидами (2—3 раза за сезон).

Если появились соцветия — их нужно обрезать и желательно сжечь.

С учетом биологических особенностей борщевика перед работами по его уничтожению нужно надевать водонепроницаемый костюм, желательно с капюшоном, резиновые сапоги и перчатки, обязательны защитные очки, респираторы и маски. Под жарким солнцем работать не рекомендуется — это нужно делать или рано утром, или вечером.

Если сок попал на кожу, надо сразу же смыть его водой с мылом и обязательно обратиться к врачу.

Борщевик Сосновского относится к категории злостных сорняков, поэтому борьба с ним является обязательным мероприятием по содержанию территории в чистоте. Правда, в Республике Татарстан штрафы в отношении нарушителей законодательно не приняты.

«Все что-то делают, а никто ни за что не отвечает»

Альберт Кадыйров, начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ, объясняет:

— Борщевик Сосновского — сорное растение, которое не является карантинным, и полномочия фитосанитарного надзора в нашем регионе не распространяются на такие растения. Но мы наблюдаем за его распространением на сельхозземлях. Мы видим заросли, видим, что он все больше распространяется, и не остаемся в стороне: ведем активную пропаганду о том, что с ним надо бороться.

Борьба с зарослями, по словам Кадыйрова, делегируется собственнику участка (как и в случае с любым сорным растением).

— Буквально сегодня мы написали письмо главам районов о том, что нужно контролировать разрастание борщевика и проводить истребительные мероприятия. А в городах за прилегающими к дому территориями, наверное, должны следить управляющие компании. К нам обращались как-то по поводу зарослей вдоль дороги, ведущей к Березовой роще. Мы писали запрос в мэрию Казани, и эти заросли скосили. Но эффекта нет, потому что работа проводится однократно, а борщевик надо все время рубить, рубить и рубить. И не давать ему осеменяться.

На вопрос о том, обязаны ли по обращению о борщевике выехать какие-либо службы и истребить его, Кадыйров ответил:

— В некоторых регионах России есть программы и приняты законодательные акты, по которым собственников земель штрафуют за то, что они не борются с борщевиком. У нас в регионе такого нет. И получается, что все что-то делают, а никто ни за что не отвечает. Мы по своей части ведем пропаганду и разъясняем, почему нужно бороться с этим растением.

Людмила Губаева