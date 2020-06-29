В Татарстане планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня

Сегодня совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в ходе заседания обсудил основные вопросы создания в Татарстане научно-образовательного центра мирового уровня в соответствии с национальным проектом «Наука».

Заседание провел президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин.

Участники совещания сформировали цели и задачи образовательного центра, которые соответствуют Стратегии научно-технологического развития РФ и национальным проектам. К разработке программы деятельности центра подключились КФУ, КНИТУ-КАИ и другие вузы республики, а также компании «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», «Производственное объединение «Завод имени Серго», АО «Татхимфармпрепараты», группа компаний ICL, передает пресс-служба президента РТ.

Также Татарстан планирует в сентябре подать заявку на участие в федеральном конкурсе на получение грантов для реализации перспективных проектов Научно-образовательного центра глобального уровня.

