Татарстан, наряду с 50 регионами, будет бороться за гранты для НОЦ

Татарстан планирует в сентябре подать заявку на участие в федеральном конкурсе на получение грантов для реализации перспективных проектов Научно-образовательного центра глобального уровня. В этом году на эти цели выделяется 11,4 млрд рублей, а в конкурсном отборе будет участвовать 50 российских регионов. Об этом стало известно «Реальному времени» по итогам заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг», где рассматривалась концепция деятельности НОЦ в республике.

«В Научно-образовательный центр РТ пока вошли восемь направлений, — рассказал «Реальному времени» один из участников заседания. — Каждое из этих направлений впервые заслушивалось сегодня на заседании совета директоров холдинга». «Точной даты подачи заявки нет, предположительно — сентябрь», — пояснил он.

Инициаторами создания научно-образовательных центров должны быть субъекты Федерации, говорится в документах правительства РФ. В рамках нацпроекта «Наука» ежегодно будут проходит конкурсы и утверждаться список победителей конкурсного отбора для последующего предоставления господдержки, а также список получателей и размеры предоставляемых им грантов.Татарстан ведет подготовку по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) с марта этого года в рамках федерального национального проекта «Наука». В этом году будет распределена самая большая сумма грантов в 11,4 млрд рублей.