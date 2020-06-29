Абдулганиев рассказал, когда могут возобновиться заседания совета по предпринимательству при президенте Татарстана
Заседания совета по предпринимательству при президенте Татарстана в очном режиме могут возобновиться к концу года, сообщил «Реальному времени» уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев.
Последнее расширенное заседание совета по предпринимательству при президенте РТ прошло 2 марта. Участие в нем приняли более 200 бизнесменов, руководители республиканских органов власти, главы районов, лидеры общественных объединений бизнеса и депутаты Госсовета РТ.ОбществоВластьБизнес Татарстан
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