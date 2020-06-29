Новости общества

11:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хуснуллин заявил, что ускорение строительства трассы Москва — Казань не приведет к удорожанию проекта

11:23, 29.06.2020
Хуснуллин заявил, что ускорение строительства трассы Москва — Казань не приведет к удорожанию проекта
Фото: government.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ускорение строительства трассы Москва — Казань, которую планируют сдать в 2024 году, не приведет к удорожанию проекта.

«Мы нашли технические возможности для удешевления строительства. Мы постараемся уложиться в бюджет», — передает ТАСС его слова.

Ранее глава «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что построить трассу Москва — Казань до 2024 года возможно технически, главное, чтобы на это была политическая воля.

В Счетной палате отмечали, что перенос сроков строительства дороги Москва — Нижний Новгород — Казань с 2021—2024 годов на 2021—2027-й приведет к удорожанию проекта. Это будет связано с подорожанием строительно-монтажных работ.

ОбществоИнфраструктураВластьАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем