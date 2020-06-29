Хуснуллин заявил, что ускорение строительства трассы Москва — Казань не приведет к удорожанию проекта

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ускорение строительства трассы Москва — Казань, которую планируют сдать в 2024 году, не приведет к удорожанию проекта.

«Мы нашли технические возможности для удешевления строительства. Мы постараемся уложиться в бюджет», — передает ТАСС его слова.

Ранее глава «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что построить трассу Москва — Казань до 2024 года возможно технически, главное, чтобы на это была политическая воля.

В Счетной палате отмечали, что перенос сроков строительства дороги Москва — Нижний Новгород — Казань с 2021—2024 годов на 2021—2027-й приведет к удорожанию проекта. Это будет связано с подорожанием строительно-монтажных работ.

