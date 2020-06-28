Глава «Автодора» назвал главное условие, по которому трасса Москва-Казань будет построена раньше срока

Глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что построить трассу Москва-Казань до 2024 года технически возможно, но в стране пока не было таких примеров.

Петушенко назвал поставленную задачу ускорения с 2027 года до 2024 года суперзадачей.

«То есть мы должны через месяц начинать проектирование и к концу (текущего) года начинать заниматься подготовкой территории. По большому счету, в истории РФ и Советского Союза, за исключением Великой Отечественной войны, таких прецедентов нет. Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально», - приводит слова Петушенко «РИА Новости».



Главным условием выполнения цели Петушенко назвал политическую волю.

«Главное, чтобы решить эту задачу, должна быть политическая воля. Когда воля есть, тогда это возможно. Технически это возможно», — уверен глава «Автодора»

Ранее счетная палата сообщила, что перенос сроков строительства дороги Москва — Нижний Новгород — Казань с 2021—2024 годов на 2021—2027 годы приведет к удорожанию проекта.

