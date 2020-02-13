Счетная палата: перенос сроков по трассе Москва — Казань приведет к удорожанию проекта
Перенос сроков строительства дороги Москва — Нижний Новгород — Казань с 2021–2024 годов на 2021–2027 приведет к удорожанию проекта. Об этом заявила Счетная палата.
Сообщается, что подорожают строительно-монтажные работы. Увеличение объема капитальных вложений связан с 3-летним уровнем инфляции. Потребуется корректировка ряда программных документов, передает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на строительство международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай (ЕЗК), в том числе автодороги Москва — Казань.
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