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Экс-министра связи России и Татарстана Николая Никифорова наградили медалью 100-летия ТАССР

12:59, 28.06.2020
Экс-министра связи России и Татарстана Николая Никифорова наградили медалью 100-летия ТАССР
Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении бывшего министра связи Татарстана и России, председателя ООО «Дигинавис» Николая Никифорова медалью 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Также медаль получат четыре ветерана труда: Зуфар Бухараев, Александр Ефремов, Рево Идиатуллин и Адиль Конюшев.

Награду вручат за вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности.

В конце мая художник Ринат Ахметов рассказал о работе над эскизами медали к 100-летию ТАССР. Свои предложения по облику вносили Минниханов и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

ОбществоВласть Татарстан
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