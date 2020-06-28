Экс-министра связи России и Татарстана Николая Никифорова наградили медалью 100-летия ТАССР

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении бывшего министра связи Татарстана и России, председателя ООО «Дигинавис» Николая Никифорова медалью 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Также медаль получат четыре ветерана труда: Зуфар Бухараев, Александр Ефремов, Рево Идиатуллин и Адиль Конюшев.

Награду вручат за вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности.

В конце мая художник Ринат Ахметов рассказал о работе над эскизами медали к 100-летию ТАССР. Свои предложения по облику вносили Минниханов и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.