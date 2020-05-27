Новости общества

21:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Художник Ринат Ахметов рассказал о работе над эскизами медали к 100-летию ТАССР — видео

21:49, 27.05.2020
Художник Ринат Ахметов рассказал о работе над эскизами медали к 100-летию ТАССР — видео
Фото: скриншот

Разработать медаль к 100-летию ТАССР было решено еще в 2018 году. Художник Ринат Ахметов уже не помнит сколько он сделал эскизов за это время, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Не ограничивали как бы, сказали просто: «Покажи, что ты видишь», — поделился воспоминаниями автор медали.

Свои предложения по облику вносили президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

В итоге на медали изображен контур Татарстана, который символически освещают лучи солнца. По окружности ее опоясывает татарский орнамент.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем