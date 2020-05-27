Художник Ринат Ахметов рассказал о работе над эскизами медали к 100-летию ТАССР — видео
Разработать медаль к 100-летию ТАССР было решено еще в 2018 году. Художник Ринат Ахметов уже не помнит сколько он сделал эскизов за это время, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
«Не ограничивали как бы, сказали просто: «Покажи, что ты видишь», — поделился воспоминаниями автор медали.
Свои предложения по облику вносили президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.
В итоге на медали изображен контур Татарстана, который символически освещают лучи солнца. По окружности ее опоясывает татарский орнамент.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым