Художник Ринат Ахметов рассказал о работе над эскизами медали к 100-летию ТАССР — видео

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Разработать медаль к 100-летию ТАССР было решено еще в 2018 году. Художник Ринат Ахметов уже не помнит сколько он сделал эскизов за это время, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Не ограничивали как бы, сказали просто: «Покажи, что ты видишь», — поделился воспоминаниями автор медали.

Свои предложения по облику вносили президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

В итоге на медали изображен контур Татарстана, который символически освещают лучи солнца. По окружности ее опоясывает татарский орнамент.