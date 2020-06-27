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Ксения Собчак сообщила о нападении на нее в захваченном священником женском монастыре

15:16, 27.06.2020
Ксения Собчак сообщила о нападении на нее в захваченном священником женском монастыре
Фото: wikimedia.org

Ксения Собчак сообщила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре, куда она приехала снимать фильм про отца Сергия (Романова), который после отстранения от службы захватил женский монастырь.

«На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана», — написала она в своем телеграм-канале.

Собчак приехала в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), но заседание отложили. Журналистка снимает фильм об отце Сергии.

Недавно Собчак рассказала в своем Instagram о полученной несколько дней назад травме. Последствиями происшествия стали сломанный нос и сотрясение мозга.

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