Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке

К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%. Такие данные приводит агентство «Национальные кредитные рейтинги» (есть у РБК).

По мнению аналитиков, ставки снизятся благодаря льготной ипотеке по 6,5% и понижению ключевой ставки Центробанка.

Они ожидают, что к концу года ставка по рыночным продуктам будет ниже 7,5%. В сочетании с льготной ставкой это приведет к снижению средней стоимости ипотеки ниже 7%.

По итогам мая 2020 года, напомним, средняя ставка по ипотеке в России уменьшилась и достигла 7,4%, что стало историческим минимумом. Треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%.

Недавно президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил распространить льготную ипотеку под 6,5% на покупку нового жилья.