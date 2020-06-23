Средняя ставка по ипотеке в России в мае достигла исторического минимума в 7,4%

По итогам мая 2020 года средняя ставка по ипотеке в России уменьшилась и достигла в 7,4%. Это исторический минимум, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках выступления в Госдуме.

«И где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%», — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Напомним, депутаты Госдумы собираются попросить Набиуллину продлить льготную ипотеку по 6,5% на 2021 год. Пока что она действует до 1 ноября 2020 года. В России получено уже 40 тысяч кредитов на сумму около 100 млрд рублей.