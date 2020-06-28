В Челнах мужчина с пистолетом и битой вышел на разборку с молодежью, полиция проводит проверку

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Набережных Челнах мужчина с пистолетом и битой подошел к компании молодежи, которая шумела во дворе. Видео инцидента появилось вчера в соцсетях, его прокомментировала прокуратура Татарстана.



По данным надзорного ведомства, случай имел место во 2-м комплексе новой части города. Мужчина на видео уже установлен и опрошен. Он сказал, что дважды делал молодежи замечания из-за их шумного поведения во дворе. Во второй раз он вышел с бейсбольной битой и пневматическим пистолетом, их он использовал для самозащиты.

В итоге мужчина добровольно отдал пистолет и биту полиции. Полиция начала проверку инцидента.