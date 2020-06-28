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Происшествия

В Челнах мужчина с пистолетом и битой вышел на разборку с молодежью, полиция проводит проверку

10:16, 28.06.2020 1
В Челнах мужчина с пистолетом и битой вышел на разборку с молодежью, полиция проводит проверку
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Набережных Челнах мужчина с пистолетом и битой подошел к компании молодежи, которая шумела во дворе. Видео инцидента появилось вчера в соцсетях, его прокомментировала прокуратура Татарстана.

По данным надзорного ведомства, случай имел место во 2-м комплексе новой части города. Мужчина на видео уже установлен и опрошен. Он сказал, что дважды делал молодежи замечания из-за их шумного поведения во дворе. Во второй раз он вышел с бейсбольной битой и пневматическим пистолетом, их он использовал для самозащиты.

В итоге мужчина добровольно отдал пистолет и биту полиции. Полиция начала проверку инцидента.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:31
    А на каком основании у него отобрали имущество?
    Кто-то пострадал? Переносить биту и пневматику запрещено?

    Или запрещена самооборона?

    Почему столько шумихи и телодвижений? ДОКОЛЕ ?!
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