«Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной стала самой популярной книгой у россиян

Фото: предоставлено телеканалом «Россия 1»

Роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным среди российских книг, написанных после 12 июня 1992 года.

Далее идут научно-популярная книга «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой, последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ «Яблоки из сада Шлицбутера» Дины Рубиной, сообщает пресс-служба книжного сервиса MyBook со ссылкой на свое исследование.

В начале июня книга «Зулейха открывает глаза» получила премию Джузеппе Томаси ди Лампедуза. Сериал по роману показывали на телеканале «Россия» с 13 апреля.