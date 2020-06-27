Как в Татарстане голосуют в выходной день — фото

Сегодня в России и в Татарстане проходит третий день голосования по поправкам в Основной документ страны.

Корреспондент «Реального времени» побывал на стационарном участке, расположенном в школе №88.

В учебном заведении расположились три избирательных участка. Проголосовавших сегодня было немного.

У каждого участка свой подход к организации, но все в рамках требований ЦИК и Роспотребнадзора. На входе в школу меряют температуру, каждому пришедшему выдают пакет с маской, перчатками, ручкой и антибактериальной салфеткой. На одном из участков сделали дорожную разметку, в другом — спортзале — сделали отдельный вход и отдельный выход, за которым следят сотрудники участка.

Сегодня в ЦИК заявили, что нет никакой проблемы в том, чтобы проводить голосование по поправкам в Конституцию в автобусах, как это делают в Татарстане.

