Канцлер Германии заявила, что будет стремиться к сотрудничеству с Россией

Канцлер Германии заявила, что будет стремиться к сотрудничеству с Россией. Она признала, что в странах, находящихся в близости с Европой, стратегическое развитие с Россией огромно.

«Есть все основания продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких государствах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно», — сказала Меркель, добавив, что будет продолжать работать над сотрудничеством с Россией.

При этом Меркель признала, что моделью поведения России являются гибридная война и методы дестабилизации. Она привела в пример убийство в берлинском парке гражданина Грузии российским мужчиной, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что Меркель пообещала наращивать военный потенциал Германии. Он заявила, что Европе пора задуматься над «новой реальностью», где Соединенные Штаты Америки больше не являются мировым лидером.

