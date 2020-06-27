Ангела Меркель пообещала наращивать военный потенциал Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе пора задуматься над «новой реальностью», где Соединенные Штаты Америки больше не являются мировым лидером.

Слова германдского лидера опубликовал ряду европейских изданий, включая газету The Guardian.

«Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — сказала Меркель (цитата «РИА Новости»)

Меркель выразила мнение, что американские войска в ФРГ защищают не только интересы НАТО, но и Вашингтона. Теперь она намерена наращивать военный потенциал Германии.

Ранее немецкий таблоид Bild расценил ответ канцлера Германии Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток — 2» как «объявление войны».

