В Госдуме предложили увеличить доплаты безработным родителям

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В Госдуме предложили премьер-министру Михаилу Мишустину сохранить и увеличить доплаты к пособию по безработице на каждого ребенка. С таким обращением выступил депутат Евгений Федоров.

Парламентарий отметил, что доплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка является весомой поддержкой для семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Он направил соответствующее обращение Михаилу Мишустину.

В своем обращении Федоров просит рассмотреть возможность не только сохранить доплату на постоянной основе, но и увеличить ее размер с 3 до 5 тысяч рублей, передает RT.

Напомним, что оставшиеся без работы после 1 марта родители имеют право получить дополнительные выплаты по 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

