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Вирусологи назвали сроки второй волны коронавируса в России

23:59, 26.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусологи назвали сроки второй волны коронавируса в России
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса, всплеск заболеваемости будет ощущаться через две недели.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — цитирует его Ura.ru.

Согласно прогнозу Щелканова, рост заболеваемости возможен в европейской части страны, в особенности в крупных городах.

Также ситуация с коронавирусом может ухудшиться во Владивостоке. Это связано с тем, что жители Китая возвращаются на родину из других стран через российский Дальний Восток, что также отрицательно влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.

ОбществоМедицина
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