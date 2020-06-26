Вирусологи назвали сроки второй волны коронавируса в России

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса, всплеск заболеваемости будет ощущаться через две недели.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — цитирует его Ura.ru.

Согласно прогнозу Щелканова, рост заболеваемости возможен в европейской части страны, в особенности в крупных городах.

Также ситуация с коронавирусом может ухудшиться во Владивостоке. Это связано с тем, что жители Китая возвращаются на родину из других стран через российский Дальний Восток, что также отрицательно влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.

