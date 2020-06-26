Россия отчиталась о победе над крайней нищетой перед ООН

Россия подготовила для ООН обзор о выполнении целей устойчивого развития до 2030 года, где указывается, что в стране ликвидировали крайнюю нищету.

Согласно данным документа, в 2017 году доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже $3,2 в день (это порог абсолютной бедности, который установил Всемирный банк), составила 0,1%, ниже $5,5 в день — 1,0%, ниже $10 в день — 6,2%.

Эффективная политика в сфере борьбы с бедностью, которая проводится в стране, предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза. Так, в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6 %.

Авторы доклада — Аналитический центр при правительстве совместно с Министерством экономического развития, МИД и Федеральной службой государственной статистики — подчеркивают, что эту цель можно достичь при реализации нацпроектов и развитии новых механизмов поддержки.

В документе подчеркивается, что по каждой цели устойчивого развития Россия показывает хорошие результаты в последние годы. В особенности страна преуспела в следующих направлениях: «Ликвидация нищеты», «Качественное образование» и «Достойная работа и экономический рост».



Что касается успехов в ликвидации голода, то, согласно данным, в 2018 году уровень распространенности недоедания был низким: около 1,6 % (среди лиц старше 18 лет). В этом же году остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3 % населения России, а умеренно или остро — 6,2%, передает «РИА Новости».

В апреле исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что уже в ближайшие несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом «библейского масштаба». В первую очередь это грозит людям, которые находятся в зоне вооруженных конфликтов.

