В ООН предупредили, что COVID-19 может привести к голоду библейского масштаба

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что уже в ближайшие несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом «библейского масштаба».

В первую очередь, голод коснется людей, живущих в зоне конфликтов.

«Я хочу подчеркнуть, что COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания», — сказал он.

По предварительной оценке ООН, гуманитарная катастрофа затронет 265 млн человек. Около 30 стран, жители 10 из которых уже страдают недоеданием, могут столкнуться с критическим уровнем голода.

Ранее ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России.

