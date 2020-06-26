На Мамадышском тракте, где произошло ДТП, открывается движение
На Мамадышском тракте, где сегодня столкнулись КАМАЗ и «Хендэ Соната», открывается движение транспорта. Об этом с места ДТП сообщает корреспондент «Реального времени».
Дорогу почти расчистили.
«ГИБДД не пускает к месту происшествия. Продолжают вытаскивать грузовую машину, только что увезли трупы», — передает корреспондент.
Сейчас на подъезде к месту аварии около села Кощаково образовалась большая пробка в обе стороны.
По данным МВД, авария произошла в 11.30, все это время устраняли ее последствия.
В Министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что в ДТП погибли три человека, все они скончались до приезда скорой.Происшествия Татарстан
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