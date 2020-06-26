На Мамадышском тракте, где произошло ДТП, открывается движение

На Мамадышском тракте, где сегодня столкнулись КАМАЗ и «Хендэ Соната», открывается движение транспорта. Об этом с места ДТП сообщает корреспондент «Реального времени».

Дорогу почти расчистили.

«ГИБДД не пускает к месту происшествия. Продолжают вытаскивать грузовую машину, только что увезли трупы», — передает корреспондент.

Сейчас на подъезде к месту аварии около села Кощаково образовалась большая пробка в обе стороны.

По данным МВД, авария произошла в 11.30, все это время устраняли ее последствия.

В Министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что в ДТП погибли три человека, все они скончались до приезда скорой.