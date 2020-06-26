Минздрав Татарстана: в ДТП рядом с селом Кощаково три человека погибли на месте

Фото: предоставлено очевидцем

В ДТП под Казанью рядом с селом Кощаково погибли три человека, детей среди них нет. Все трое погибли до приезда скорой помощи. Об этом газете «Реальное время» сообщили в Минздраве Татарстана.

Как уточнили в министерстве, на место ДТП выезжала врачебная бригада СМП Пестречинского района. Данных о поле и возрасте погибших в пресс-службе ведомства пока нет.

Ранее в соцсетях опубликовали фото и видео с места ДТП. На Мамадышском тракте столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль. По словам очевидца, два человека погибли в легковой машине, один — в КАМАЗе.