В МВД Татарстана рассказали подробности ДТП возле Кощаково под Казанью

Фото: МВД РТ

Сегодня примерно в 11.30 на 20 км автодороги Казань — Шемордан на территории Пестречинского района водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хэнде Соната». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля «Хэнде» от полученных травм скончались на месте ДТП.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что все трое погибли до приезда скорой помощи. В министерстве уточнили, что детей в числе погибших нет.