В Татарстане средняя зарплата выросла на 7% — до 37,6 тыс. рублей

Средняя заработная плата в январе — апреле 2020 года составила 37 619,2 рублей и выросла на 6,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщает Татарстанстат.



Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) за первые 4 месяца увеличилась на 4,4% к соответствующему периоду 2019 года. Ее размер в ведомстве не уточняется.

По данным Росстата, средняя зарплата в республике по итогам марта 2020 года составила 39 033 рубля. По итогам первого квартала — 37 749 рублей.

В республике больше всех зарабатывают те, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых (64,7 тыс.), ученые (63,7 тыс.), финансисты и страховщики (61 тыс. рублей). В «зарплатных аутсайдерах» люди, занятые в сельском, лесном хозяйстве, сферах охоты и рыболовства, со средней зарплатой в 24 тыс. рублей.

