Стало известно, кто получает наибольшую и наименьшую зарплату в Татарстане

Денежные доходы на душу населения в среднем за январь — март составили 32 034 рубля. Начисленная среднемесячная зарплата на одного работника — 37 749 рублей. Зарплаты росли в процентах к предыдущему месяцу (на 4,7 процентных пункта) и к первому кварталу 2019 года (на 7,5 процентных пункта). Реальные располагаемые денежные доходы не изменились за первый квартал 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Самые богатые татарстанцы в марте работали на добыче полезных ископаемых — их средняя зарплата составила 64 757,4 рубля. Следом по обеспеченности шли ученые — 63 755,2 рубля в месяц за научные исследования и разработки. За ними шли финансисты и страховщики со средней зарплатой в 60 929 рублей.

В числе «зарплатных аутсайдеров» традиционно в марте были люди, занятые в сельском, лесном хозяйстве, сферах охоты, рыболовства и рыбоводства со средней зарплатой в 24 413,9 рубля. Им в затылок дышали работники гостиниц и предприятий общественного питания с 25 046,7 рубля в месяц. И, наконец, деятельность по операциям с недвижимым имуществом в среднем тоже оценивалась не так высоко — в 29 572 рубля среднемесячной начисленной заработной платы.