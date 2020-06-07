В Татарстане назвали среднюю заработную плату

Средняя заработная плата в Татарстане по итогам марта 2020 года составила 39 033 рубля. По итогам первого квартала — 37 749 рублей. Такие данные опубликовал Росстат.

По статистике больше всех зарабатывают жители Чукотки (109,3 тыс.), Ямало-Ненецкого автономного округа (102,1 тыс. рублей) и Москвы (95,9 тыс. рублей). Меньше всех получают жители Ивановской области (26,9 тыс.), Кабардино-Балкарии (27,1 тыс.) и Дагестана (27,2 тыс.).

В Татарстане к числу рабочей силы Росстат отнес 2 млн 17 тыс. человек, из них 68,4 тыс. — безработные.

В республике больше всех зарабатывают те, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых (64,7 тыс.), ученые (63,7 тыс.) и финансисты и страховщики (61 тыс. рублей). В «зарплатных аутсайдерах» люди, занятые в сельском, лесном хозяйстве, сферах охоты и рыболовства, со средней зарплатой в 24 тыс. рублей.