Больше 10 млн человек проголосовали на выборах по закону о поправке к Конституции

Фото: Дарья Пинегина

В первый день голосования по закону о поправке к Конституции проголосовало больше 10 млн человек. Такие данные приводит ЦИК.

Явка избирателей составила 9,2%. За вчерашний день проголосовало 10 000 126 человек, в том числе с учетом электронного голосования, приводит ТАСС данные информационного центра ЦИК.

Напомним, сегодня идет второй день голосования к поправкам в Конституцию. Корреспондент «Реального времени» побывал в передвижном мобильном пункте для голосования на улице Роторной.

