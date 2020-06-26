Как проходит второй день голосования в передвижном пункте в Казани

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня идет второй день голосования по поправкам в Конституцию. Корреспондент «Реального времени» побывал в передвижном мобильном пункте для голосования на улице Роторной.

За почти два часа мобильный пункт посетили около 20 человек. Каждому пришедшему меряют температуру бесконтактным градусником, дают комплект с маской, ручкой и перчатками.

По словам члена избирательной комиссии, пока на участок не приходили люди с повышенной температурой тела. Однако у одной женщины бесконтактный градусник показал температуру тела 32 градуса. Член комиссии уверила, что это связано с внешним воздействием, таким как например обдув.

Ранее «Реальному времени» стали известны первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.

