Все судьи 24-го тура РПЛ сдали тест на коронавирус

Тесты всех судей, назначенных на работу в 24-м туре РПЛ, показали отрицательный результат. Об этом информирует пресс-служба РФС.

Тестирование проводилось с помощью портативных мини-лабораторий для экспресс-диагностики коронавируса. Данная система позволяет получать результаты анализов в течение 30 минут.

Отметим, что перед прошлым туром РФС также сообщал об отсутствии заболевших коронавирусом среди арбитров, но чуть позже поменял одного из судей по причине положительного теста на COVID-19.

Все судейские назначения на 24-й тур РПЛ можно посмотреть здесь.